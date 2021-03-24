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Зеленский случайно сам себя «уволил»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно «сложил свои полномочия», соответствующий указ появился на сайте главы государства.

На портале появился документ об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. Там отмечено, что увольнение произошло «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».

Распоряжение под номером №206/2021-рп вскоре было удалено с сайта, но журналисты к тому моменту уже успели сделать скриншоты. Кроме того, документ сохранился в кэше Google. В офисе президента произошедшее никак не прокомментировали.

Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года после убедительной победы над предыдущим главой государства Петром Порошенко. Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года.

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WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

itStorm

Короче очередная вода и чушь, растут они только по одной причине - недра принадлежат, ворам захватившим...
Sibnet.Ru