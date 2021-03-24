Зеленский случайно сам себя «уволил»

Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно «сложил свои полномочия», соответствующий указ появился на сайте главы государства.

На портале появился документ об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. Там отмечено, что увольнение произошло «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».

Распоряжение под номером №206/2021-рп вскоре было удалено с сайта, но журналисты к тому моменту уже успели сделать скриншоты. Кроме того, документ сохранился в кэше Google. В офисе президента произошедшее никак не прокомментировали.

Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года после убедительной победы над предыдущим главой государства Петром Порошенко. Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года.