Новосибирцы предложили смешные варианты дизайна купюр

Новосибирцы предложили разместить на десятирублевых купюрах снежные горы и дороги в ямах, коллажи они разместили в соцсетях.

Центробанк решил вместо Красноярска до 2025 года разместить на десятирублевой купюре Новосибирск. Последние десять лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии Бугринского моста в 2014 году предлагал президенту РФ Владимиру Путину разместить изображение моста на купюре в 200 рублей. Депутат Горсовета Дмитрий Асанцев предложил разместить на купюре Новосибирский оперный театр. Что именно появится на ней, не ясно.

Но в соцсетях сибиряки предложили свои варианты дизайна банкнот с кучами снега, блогером Ильей Варламовым, который критиковал город и другими изображениями.