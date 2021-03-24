Новосибирцы предложили смешные варианты дизайна купюр

Новосибирцы предложили разместить на десятирублевых купюрах снежные
горы и дороги в ямах, коллажи они разместили в соцсетях.
Центробанк решил вместо Красноярска до 2025 года разместить
на десятирублевой купюре Новосибирск. Последние десять лет защитный комплекс
бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его
модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии Бугринского
моста в 2014 году предлагал президенту РФ Владимиру Путину разместить
изображение моста на купюре в 200 рублей. Депутат Горсовета Дмитрий Асанцев
предложил разместить на купюре Новосибирский оперный театр. Что именно появится
на ней, не ясно.
Но в соцсетях сибиряки предложили свои варианты дизайна
банкнот с кучами снега, блогером Ильей Варламовым, который критиковал город и
другими изображениями.