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Новосибирцы предложили смешные варианты дизайна купюр

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирцы предложили разместить на десятирублевых купюрах снежные горы и дороги в ямах, коллажи они разместили в соцсетях.

Центробанк решил вместо Красноярска до 2025 года разместить на десятирублевой купюре Новосибирск. Последние десять лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии Бугринского моста в 2014 году предлагал президенту РФ Владимиру Путину разместить изображение моста на купюре в 200 рублей.  Депутат Горсовета Дмитрий Асанцев предложил разместить на купюре Новосибирский оперный театр. Что именно появится на ней, не ясно.

Но в соцсетях сибиряки предложили свои варианты дизайна банкнот с кучами снега, блогером Ильей Варламовым, который критиковал город и другими изображениями.


Фото: © vk.com/typical_nsk
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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

itStorm

Короче очередная вода и чушь, растут они только по одной причине - недра принадлежат, ворам захватившим...
Sibnet.Ru