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Песков рассказал о вакцинации Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, какой вакциной от коронавируса привился Владимир Путин. Об этом знает сам президент и его врач, сказал он.

Путин во вторник привился от COVID и после вакцинации чувствует себя хорошо, отметили в Кремле. «Это был первый укол. Соответственно, недельки через три — второй», — цитирует ТАСС Пескова.

Говоря о том, есть ли у президента слабость, температура или другие побочные эффекты от прививки, Песков заявил: «Это же далеко не у всех [проявляется]».

В ответ на вопрос, будет ли президент после вакцинации отказываться от каких-либо привычек, представитель Кремля заметил: «Я не могу вам сказать, но я думаю, что, безусловно, каких-то интенсивных физических нагрузок в первые дни после вакцинации все избегают».

Песков отказался уточнять название вакцины. «Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Путин, и не будут показывать сам процесс. Он также отметил, что президент не является сторонником «вакцинации под камеры».

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