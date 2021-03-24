Фигурка рыцаря из музея оказалась средневековым мемом

Редкая фигурка XIII — XIV веков с изображением молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, оказалась аналогом современного мема, выяснили эксперты Британского музея.

«Эту необычную серебряную вещицу, украшенную позолотой, возможно, когда-то прикрепляли к кожаному ремню или носили как значок. Образ молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, на козле, подразумевает сатиру или пародию», — приводит РИА Новости слова куратора отдела средневековья Британского музея Беверли Ненк.

Она пояснила, что в Средневековье улиток часто изображали в древних рукописях, в том числе и юмористических. Моллюски символизировали трусость.

«Не исключено, что и фигурка может иметь такое же значение и быть отсылкой к совсем не рыцарскому поведению», — пояснила Ненк.