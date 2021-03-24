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Фигурка рыцаря из музея оказалась средневековым мемом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Yorkshire Archaeology Advisory Service

Редкая фигурка XIII — XIV веков с изображением молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, оказалась аналогом современного мема, выяснили эксперты Британского музея.

«Эту необычную серебряную вещицу, украшенную позолотой, возможно, когда-то прикрепляли к кожаному ремню или носили как значок. Образ молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, на козле, подразумевает сатиру или пародию», — приводит РИА Новости слова куратора отдела средневековья Британского музея Беверли Ненк.

Она пояснила, что в Средневековье улиток часто изображали в древних рукописях, в том числе и юмористических. Моллюски символизировали трусость.

«Не исключено, что и фигурка может иметь такое же значение и быть отсылкой к совсем не рыцарскому поведению», — пояснила Ненк.

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WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц
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