Чемпионка мира по сноуборду погибла после схода лавины

Чемпионка мира по сноуборду 2004 года француженка Жюли Помагальски погибла в Швейцарии в результате схода лавины, сообщил олимпийский комитет Франции.

По данным Le Journal, спортсменка погибла в результате схода лавины в Швейцарских Альпах. Спасатели также обнаружили тело гида Бруно Кутелли.

40-летняя Помагальски участвовала в Олимпийских играх 2002 и 2006 годов, где занимала шестое место в параллельном гиганте. На ее счету золото чемпионата мира 1999 года и серебряная медаль мирового первенства-2003.

Помагальски — внучка Жана Помагальски, который изобрел первый лыжный подъемник в 1934 году и основал компанию Poma (один из ведущих представителей мировой отрасли канатного транспорта) в 1947 году.