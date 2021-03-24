Глава Алтая вручил биатлонисту Иродову квартиру

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин встретился с трехкратным чемпионом мира по биатлону Денисом Иродовым и вручил ему сертификат на покупку квартиры, сообщили власти региона.

Ранее на чемпионате мира среди юношей в Австрии студент Горно-Алтайского госуниверситета Денис Иродов выиграл сначала индивидуальную гонку на 12,5 км, затем – спринт на 7,5 км и гонку преследования на 10 км. Это первый в истории спортсмен своего возраста, выигравший все личные гонки чемпионата мира.

«Без преувеличения, практически все жители республики внимательно следили за выступлением Дениса на чемпионате мира, и испытывали чувство гордости. Огромное спасибо за эту победу, за эти эмоции», – сказал Хорохордин.

Глава поблагодарил отца и тренера Дениса – Вадима Иродова. Он подчеркнул, что его вклад в победу сына стал решающим. Глава пожелал и тренеру, и спортсмену дальнейших достижений. «Главные успехи еще впереди», – подчеркнул Хорохордин.

Спортсмен поблагодарил руководителя республики за приглашение на встречу. «Мы видим, что с каждым годом республика развивается. Благодаря вам увеличено финансирование на поддержку спорта, у людей растет желание заниматься. Надеюсь, что мои победы – это начало чего-то большего», – сказал Денис Иродов.

Поскольку Денис Иродов представляет и новосибирскую школу олимпийского резерва по биотлону, со спортсменом ранее встречался и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он вручил спортсмену и его отцу Благодарственные письма губернатора Новосибирской области.