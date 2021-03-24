Новосибирцы увидят на Параде Победы необычную технику

Почти 60 единиц военной техники примут участие в Параде в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, впервые в городе покажут инженерную технику, сообщает пресс-служба ЦВО.

Жители и гости сибирской столицы впервые смогут увидеть на центральной площади Новосибирска, многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ инженерно-саперного полка ЦВО, сформированного в конце 2020 года с местом дислокации в Ишиме Тюменской области.

По главной площади города во время торжественных мероприятий пройдет механизированная колонна, состоящая из боевых машин сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексов ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетных систем залпового огня «Град», танков Т-72Б3М, бронированных автомобилей специального назначения «Тигр», бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК».

Также зрители увидят комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другой техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.