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Новосибирцы увидят на Параде Победы необычную технику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ОлегЪ / CC0

Почти 60 единиц военной техники примут участие в Параде в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, впервые в городе покажут инженерную технику, сообщает пресс-служба ЦВО.

Жители и гости сибирской столицы впервые смогут увидеть на центральной площади Новосибирска, многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ инженерно-саперного полка ЦВО, сформированного в конце 2020 года с местом дислокации в Ишиме Тюменской области.

По главной площади города во время торжественных мероприятий пройдет механизированная колонна, состоящая из боевых машин сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексов ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетных систем залпового огня «Град», танков Т-72Б3М, бронированных автомобилей специального назначения «Тигр», бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК». 

Также зрители увидят комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другой техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

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WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц
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