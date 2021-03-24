Норильский следователь получил срок за взятку в 2 млн рублей

Суд назначил 10 лет лишения свободы бывшему следователю из Норильска, который получил взятку в размере 2 миллионов рублей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года старший следователь по особо важным делам полиции принял уголовное дело по подозрению одного из норильских предпринимателей в присвоении денег партнера по бизнесу. Следователь решил получить от него через его защитника взятку в сумме 2 миллиона рублей за прекращение уголовного преследования.

Подозреваемый дал свое согласие, и адвокат сообщил об этом старшему следователю. Затем следователь провел между ним и потерпевшим очную ставку, и склонил последнего к даче показаний о непричастности подозреваемого к совершенному преступлению.

Следователь передал адвокату постановление о прекращении уголовного преследования. Но оно было отменено городской прокуратурой как незаконное.

Приговором суда подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.