Ученый сообщил о грядущем глобальном похолодании

В ближайшие годы на планете начнется похолодание, так как глобальное потепление было вызвано не влиянием человека, а естественными причинами, сообщил главный научный сотрудник Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Николай Завалишин.

По его словам, на Землю поступает поток солнечной радиации, но отражаясь, часть ее покидает планету. Если исходящие от Земли потоки становится меньше, значит, они остаются у поверхности земли, и она прогревается.

«Если сторонники антропогенной гипотезы справедливы, то это означает, что должен быть тренд на уменьшение уходящей длинноволновой радиации. Иначе откуда возьмется тепло? Но мы видим, что этого нет, мы видим циклические процессы», — сказал Завалишин.

Уходящую длинноволновую радиацию придерживают на Земле парниковые газы. «Но не все знают, что основным парниковым газом является не СО2, а водяной пар. Он берет на себя две трети этого парникового эффекта», — сказал Завалишин.

Человек, безусловно влияет на изменение климата. Но это очень медленный процесс и он не мог стать причиной современного потепления. Основной причиной «повышения градуса» на земле стало движение планет, поделился мнением ученый.

«Люди старшего поколения помнят, что в 1980-х годах был парад планет. А это означает, что планеты были в очень узком секторе, и солнце максимально отходило от центра масс Солнечной системы почти на 1,4 миллиона километров. Это приводило к изменению процессов на земле», — объяснил он.

По словам Завалишина, в ближайшие годы тренд на потепление закончится и начнется похолодание: «В ближайшие два три года наступит перелом…. Постепенно пойдем на похолодание».