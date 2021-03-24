Голодные медведи скоро проснутся в Кузбассе

Медведи скоро выйдут из зимней спячки, они будут особенно голодными, сообщил департамент по охране объектов животного мира Кузбасса.

По данным учета 2020 года, в Кемеровской области жили 3040 медведей. Наибольшее число зверей зафиксировано в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах.

«Медведи, только вышедшие из спячки, как правило, голодны, поэтому любителям охоты или прогулок по лесу важно соблюдать правила предосторожности», — говорится в сообщении ведомства.

В лесу надо громко разговаривать и шуметь, чтобы обозначить свое присутствие. При встрече с медведем не стоит убегать и резко двигаться. После того как медведь уйдет, также необходимо покинуть это место. Если встреча произошла вблизи населенного пункта, следует сообщить об этом в департамент или государственному инспектору департамента на территории того района или округа.