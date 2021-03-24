НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Голодные медведи скоро проснутся в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Медведи скоро выйдут из зимней спячки, они будут особенно голодными, сообщил департамент по охране объектов животного мира Кузбасса.

По данным учета 2020 года, в Кемеровской области жили 3040 медведей. Наибольшее число зверей зафиксировано в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах.

«Медведи, только вышедшие из спячки, как правило, голодны, поэтому любителям охоты или прогулок по лесу важно соблюдать правила предосторожности», — говорится в сообщении ведомства.

В лесу надо громко разговаривать и шуметь, чтобы обозначить свое присутствие. При встрече с медведем не стоит убегать и резко двигаться. После того как медведь уйдет, также необходимо покинуть это место. Если встреча произошла вблизи населенного пункта, следует сообщить об этом в департамент или государственному инспектору департамента на территории того района или округа.

Еще по теме
Воробьи исчезли в зоне отчуждения Чернобыля
Любопытных сусликов сфотографировали на острове Татышев
Слоны разодрались во время представления в казанском цирке
Пробуждение медведицы Маши в Омской области сняли на видео
смотреть все
Кузбасс #Звери
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Оскорбления Байдена в адрес Путина раскололи НАТО
СК проверит выставку высушенных человеческих тел в Москве
Россия разработает многоразовый корабль по типу «Бурана»
Мнения о бесплатном проезде детей в транспорте разделились
Подробности
•
Объявлена гаражная амнистия: пять лет на оформление
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
Как это работает
•
Сезон настал: как предсказать снежную лавину
•
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый сообщил о грядущем глобальном похолодании
Сибирь 24.03.2021 15:31
Голодные медведи скоро проснутся в Кузбассе
Сибирь 24.03.2021 14:38
Сибирские ученые нашли новый метод очистки отходов
Сибирь 24.03.2021 14:17
Резкую смену байкальской погоды показали на фото
Сибирь 24.03.2021 13:26
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
4897
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4657
Новый налог придумали для россиян
4291
Продолжение Half-Life выпустили российские разработчики
4129
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Путин проведет выходные в сибирской тайге
36
Новый налог придумали для россиян
36
Американцы извинились перед Россией за Байдена
34
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
30
США отказались от прямого разговора с Путиным
Sibnet.Ru