СК проверит выставку высушенных человеческих тел в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Выставка доктора Гюнтера фон Хагенса проходит в павильоне ВДНХ в Москве. В экспозиции представлены человеческие тела и органы, обработанные с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить структуру и рельеф тканей.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», — говорится в сообщении. Также дано поручение провести проверку в отношении организаторов и выставки.

По информации СК, «в ряде СМИ высказываются негативные комментарии» о выставке, «которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».