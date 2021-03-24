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СК проверит выставку высушенных человеческих тел в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Выставка доктора Гюнтера фон Хагенса проходит в павильоне ВДНХ в Москве. В экспозиции представлены человеческие тела и органы, обработанные с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить структуру и рельеф тканей.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», — говорится в сообщении. Также дано поручение провести проверку в отношении организаторов и выставки.

По информации СК, «в ряде СМИ высказываются негативные комментарии» о выставке, «которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».

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Топ комментариев

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц

corrector

Оо! Сделано в Медузе !. Зачем они достали результаты исследований первоначальных, где людям...
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