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Россия разработает многоразовый корабль по типу «Бурана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: kentlarsson65 / Attribution License

Разработчик космического корабля «Буран» — НПО «Молния» — создаст новый аэрокосмический комплекс с орбитальным самолетом, заявила генеральный директор компании Ольга Соколова.

«Буран» — советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с помощью ракеты-носителя «Энергия», совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку в автоматическом режиме. Новый комплекс будет построен по его типу.

«Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — сказала Соколова в интервью, опубликованном на сайте предприятия.

Макет комплекса был представлен на форуме «Армия 2020» в закрытом павильоне, отметила Соколова. По ее словам, новый корабль полетит в космос в ближайшие пять лет.

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