Мнения о бесплатном проезде детей в транспорте разделились

Единые бесплатные проездные для детей до 16 лет предлагается ввести в общественном транспорте — эксперт из Высшей школы экономики назвал это абсолютным популизмом.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев предложил отменить плату за проезд детей в общественном транспорте, так как в начале года был принят закон, запрещающий высаживать несовершеннолетних безбилетников.

«Учитывая, что теперь федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста 16 лет, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет осуществляется по бесплатному единому проездному», — приводят «Известия» пояснительную записку к законопроекту, который будет внесен в Госдуму.

«Это абсолютный популизм, так называемые безадресные льготы, потому что разумная система социальной поддержки работает не по признаку возраста или вида деятельности, а основана на нуждаемости конкретных семей. В сотнях тысяч благополучных семей родители смогут заплатить за проезд своего ребенка», — раскритиковал инициативу директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

Принятый закон, запрещающий высаживать из транспорта детей без билетов, — это какая-то полумера, причем провоцирующая на нарушения, отметил глава политической экспертной группы Константин Калачев.

«То есть сейчас за проезд нужно платить, но можно этого и не делать. Ребенок будет понимать, что он нарушил закон, не заплатил и ему за это ничего не будет», — добавил он.