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Омская школьница попросила спасти ее от пьяной матери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьница в Омске позвонила в полицию и попросила спасти ее — пьяная мать закрыла девочку в комнате, а после избила, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В отдел полиции позвонила 10-летняя девочка. Она сообщила, что нетрезвая мать не выпускает ее из квартиры и периодически бьет. По адресу, который назвала девочка, выехали полицейские и бригада скорой помощи.

В ходе проверки полицейские установили, что 37-летняя омичка начала с обеда распивать спиртное в компании подруги. Дочка умоляла маму прекратить застолье, но женщина схватила ее, закрыла в комнате и запретила выходить.

Тогда малышка набрала номер полиции. Мать, услышав разговор дочери, ворвалась в комнату и стала избивать и обзывать девочку. В этот момент приехали полицейские и медики и остановили разбушевавшуюся пьяную женщину. Ребенка отвезли в больницу с ушибами и травмами.

Девочка привыкла к запоям матери. Женщина не работает, а воспитание дочери полностью переложила на плечи бабушки. Омичка раньше привлекалась к ответственности за нанесение побоев, неисполнение родительских обязанностей и за пьянство в общественных местах.

В августе 2020 года инспекторы ПДН просили суд лишить мать родительских прав. Но судья оставил иск без удовлетворения. Сейчас МВД решает вопрос — возбуждать ли уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Девочка пока останется в соцучреждении.

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Топ комментариев

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц

corrector

Оо! Сделано в Медузе !. Зачем они достали результаты исследований первоначальных, где людям...

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.
Sibnet.Ru