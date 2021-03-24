Омская школьница попросила спасти ее от пьяной матери

Школьница в Омске позвонила в полицию и попросила спасти ее — пьяная мать закрыла девочку в комнате, а после избила, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В отдел полиции позвонила 10-летняя девочка. Она сообщила, что нетрезвая мать не выпускает ее из квартиры и периодически бьет. По адресу, который назвала девочка, выехали полицейские и бригада скорой помощи.

В ходе проверки полицейские установили, что 37-летняя омичка начала с обеда распивать спиртное в компании подруги. Дочка умоляла маму прекратить застолье, но женщина схватила ее, закрыла в комнате и запретила выходить.

Тогда малышка набрала номер полиции. Мать, услышав разговор дочери, ворвалась в комнату и стала избивать и обзывать девочку. В этот момент приехали полицейские и медики и остановили разбушевавшуюся пьяную женщину. Ребенка отвезли в больницу с ушибами и травмами.

Девочка привыкла к запоям матери. Женщина не работает, а воспитание дочери полностью переложила на плечи бабушки. Омичка раньше привлекалась к ответственности за нанесение побоев, неисполнение родительских обязанностей и за пьянство в общественных местах.

В августе 2020 года инспекторы ПДН просили суд лишить мать родительских прав. Но судья оставил иск без удовлетворения. Сейчас МВД решает вопрос — возбуждать ли уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Девочка пока останется в соцучреждении.