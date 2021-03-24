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Белоруссия лишилась единственной фигуристки на ЧМ из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/viktoriia_safonova03

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова не выступит на чемпионате мира в Стокгольме из-за положительного теста на коронавирус, сообщила пресс-служба Минспорта страны.

ISU в понедельник сообщил об одном случае заражения коронавирусом среди участников чемпионата мира, но имя заболевшего не указывалось.

Коронавирус у Сафоновой был выявлен после обязательного тестирования. Белорусская делегация запросила второй тест в надежде, что прежний был ложноположительным. Поскольку накануне вылета на ЧМ Сафонова сдала анализ на коронавирус в Москве, и он был отрицательным.

Сафоновой 17 лет, она родился и выросла в Москве, но в 2019 году сменила спортивное гражданство. Фигуристку отличает высокий рост — 176 сантиметров.

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