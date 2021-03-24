Депутат Госдумы потребовала отобрать флаг России у Манижи

Депутат Госдумы от «Справедливой России», актриса Елена Драпеко пожалела, что певица Манижа будет выступать на «Евровидении» под российским флагом.

Представителем России на конкурсе «Евровидение-2021» стала певица таджикского происхождения Манижа. Она поедет на конкурс с песней «Russian Woman». Песня и исполнительница вызвали раскол в обществе. Следственный комитет России рассмотрит жалобу издания «Ветеранские вести» на песню. По их мнению, она оскорбляет русских женщин.

«Бог с ним, пусть поет, кто хочет. Только жалко, что все это будет на фоне российского флага. В прошлый раз, когда переживали за Лазарева, все заворачивались в российский флаг. Наверное, и сейчас тоже будут. Но мне жалко российский флаг, поверьте, – сказала «Собеседнику» Драпеко.



По ее словам, олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, «а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом».

«Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии. Пусть «Первый канал» ей (свой флаг вывешивает», — отметила Драпеко. Она также сказала, что выступление Манижи ее не тронуло, лучше бы послали ребят из Little Big.