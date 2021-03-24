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Белый медведь пришел на детскую площадку в Диксоне. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Участковый прогнал выстрелами белого медведя с детской площадки в поселке Диксон Красноярского края, из-за опасности возвращения медведя в поселке ввели комендантский час.

К участковому уполномоченному полиции поселка Диксон обратился местный житель с сообщением о том, что в районе детской площадки бродит белый медведь. Майор полиции незамедлительно выдвинулся на место. Животное спокойно перемещалось по улице и совершенно не реагировало на крики жителей и собачий лай.

«Обратить в бегство арктического гостя удалось только с помощью выстрелов в воздух из ружья. Медведь, застигнутый правоохранителем у дверей администрации поселка, пустился наутек и скрылся», — сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Жители и медведь не пострадали.

Эти животные стали частыми гостями в городской черте, ведь через поселок Диксон пролегает путь миграции северных медведей.

После этого состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Территорию будут ежедневно патрулировать специалисты ООО «Арктик Энерго» с подачей звуковых сигналов. 

Жителям и гостям поселка запрещено подкармливать белого медведя, также им рекомендовано не выходить на улицу после 21.00. Директору Диксонской средней школы необходимо провести родительское собрание совместно с учащимися по безопасности поведения.

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Топ комментариев

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц

corrector

Оо! Сделано в Медузе !. Зачем они достали результаты исследований первоначальных, где людям...

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.
Sibnet.Ru