Белый медведь пришел на детскую площадку в Диксоне. ВИДЕО

Участковый прогнал выстрелами белого медведя с детской площадки в поселке Диксон Красноярского края, из-за опасности возвращения медведя в поселке ввели комендантский час.

К участковому уполномоченному полиции поселка Диксон обратился местный житель с сообщением о том, что в районе детской площадки бродит белый медведь. Майор полиции незамедлительно выдвинулся на место. Животное спокойно перемещалось по улице и совершенно не реагировало на крики жителей и собачий лай.

«Обратить в бегство арктического гостя удалось только с помощью выстрелов в воздух из ружья. Медведь, застигнутый правоохранителем у дверей администрации поселка, пустился наутек и скрылся», — сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Жители и медведь не пострадали.

Эти животные стали частыми гостями в городской черте, ведь через поселок Диксон пролегает путь миграции северных медведей.

После этого состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Территорию будут ежедневно патрулировать специалисты ООО «Арктик Энерго» с подачей звуковых сигналов.

Жителям и гостям поселка запрещено подкармливать белого медведя, также им рекомендовано не выходить на улицу после 21.00. Директору Диксонской средней школы необходимо провести родительское собрание совместно с учащимися по безопасности поведения.