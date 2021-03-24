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ЕС отложил ужесточение отношения к России после беседы с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: MPD01605 / CC BY-SA 2.0

Евросоюз отказался от выработки новой стратегии в отношении России на предстоящем саммите глав государств ЕС, который пройдет 25-26 марта, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

В понедельник состоялся телефонный разговор Мишеля с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он и обсудили «международные» проблемы.

«По отношениям с Россией: я предлагаю проинформировать лидеров о результатах моих переговоров с президентом Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече (очередной саммит ЕС должен пройти в Брюсселе в конце июня)», — приводит ТАСС заявление главы Еврокомиссии.

Пересмотр отношений с Турцией, который планировалось провести на нынешнем саммите, Мишель также предложил обсудить «с прицелом на следующую встречу в июне».

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