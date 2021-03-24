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Ледяная глыба в Омске упала с крыши на ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Наледь сорвалась с крыши одного из домов в Омске и упала на голову 11-летнему мальчику, игравшему во дворе. Областной Следственный комитет начал проверку.

По данным следствия, инцидент произошел в понедельник вечером. Ребенок, приехавший в гости к дедушке, гулял рядом с домом, когда ему на голову упала с крыши наледь. После удара мальчик потерял сознание, его случайно увидела прохожая и вызвала скорую помощь.

Ребенка увезли в больницу, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Ребенок проведет в больнице 10 дней. Областной Следственный комитет начал проверку. Специалисты выяснили, что убирать снег с крыш должны были сотрудники одного из ИП, работавшего по договору с управляющей компанией.

Действиям работников будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Топ комментариев

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц

corrector

Оо! Сделано в Медузе !. Зачем они достали результаты исследований первоначальных, где людям...

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.
Sibnet.Ru