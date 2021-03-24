Ледяная глыба в Омске упала с крыши на ребенка

Наледь сорвалась с крыши одного из домов в Омске и упала на голову 11-летнему мальчику, игравшему во дворе. Областной Следственный комитет начал проверку.

По данным следствия, инцидент произошел в понедельник вечером. Ребенок, приехавший в гости к дедушке, гулял рядом с домом, когда ему на голову упала с крыши наледь. После удара мальчик потерял сознание, его случайно увидела прохожая и вызвала скорую помощь.

Ребенка увезли в больницу, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Ребенок проведет в больнице 10 дней. Областной Следственный комитет начал проверку. Специалисты выяснили, что убирать снег с крыш должны были сотрудники одного из ИП, работавшего по договору с управляющей компанией.

Действиям работников будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).