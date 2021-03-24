ПАК ДА незамеченным преодолеет рубежи ПВО НАТО

Создаваемый в России стратегический ракетоносец-«невидимка» ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), сможет преодолевать передовые рубежи ПВО НАТО незамеченным

Такие характеристики будущего самолета подтверждены в ходе стендовых испытаний, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. «Подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, радиус обнаружения ПАК ДА самолетами дальнего радиолокационного дозора и бортовыми радарами истребителей снизится «на несколько порядков».

Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самолеты ядерного апокалипсиса

При этом он отметил, что ПАК ДА сможет выполнять большинство ударных задач за пределами зоны действия противовоздушной обороны, используя высокоточное оружие большой дальности — перспективные крылатые и гиперзвуковые ракеты.

Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.