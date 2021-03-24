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Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевых купюрах

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк РФ к 2025 году изменит дизайн шести купюр, в частности на десятирублевой купюре вместо изображения Красноярска разместят Новосибирск, сообщается на сайте.

К 2025 году изменят дизайн и защиту банкнот номиналом 10, 500, 1 и 5 тысяч рублей. Так, на десятирублевой разместят Новосибирск, а до этого на купюре печатали изображение Красноярска.

«Последние десять лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным... На протяжении как минимум ближайшего десятилетия они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями», — отметил зампредседателя Банка России Михаил Алексеев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии Бугринского моста предлагал президенту РФ Владимиру Путину разместить изображение моста на купюре в 200 рублей. Но в итоге на ней разместили памятник затопленных кораблям в Севастополе.

Фото: Центральный Банк России
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