Гидрометцентр дал прогноз погоды на лето

Лето 2021 года ожидается теплым в большинстве регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в июне жаркая погода выше нормы прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии. В июле жаркая погода ожидается на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири. В августе очаги тепла расположатся на западе европейской части страны, Таймыре, Ямале и Забайкалье.

Вильфанд отметил, что дефицит осадков на протяжении всего лета 2021 года будет ожидать жителей юга европейской части России. В июне засушливый месяц также ожидает жителей севера Красноярского края.

В июле количество осадков меньше нормы прогнозируется в Иркутской области и на юго-западе Сибири, а август ожидается засушливым в Якутии.