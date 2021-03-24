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Гидрометцентр дал прогноз погоды на лето

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Лето 2021 года ожидается теплым в большинстве регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в июне жаркая погода выше нормы прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии. В июле жаркая погода ожидается на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири. В августе очаги тепла расположатся на западе европейской части страны, Таймыре, Ямале и Забайкалье.

Вильфанд отметил, что дефицит осадков на протяжении всего лета 2021 года будет ожидать жителей юга европейской части России. В июне засушливый месяц также ожидает жителей севера Красноярского края.

В июле количество осадков меньше нормы прогнозируется в Иркутской области и на юго-западе Сибири, а август ожидается засушливым в Якутии.

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