НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минэнерго объяснило, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью

Источник:
РБК
246 3
Фото: © Sibnet.ru

Рост оптовых цен на бензин в России объясняется нехарактерным для дорогой нефти ослаблением рубля, сказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Замглавы Минэнерго в интервью РБК признал, что цены на АЗС в России на протяжении всей истории «растут более активно, чем снижаются» — при повышении цен на нефть бензин обычно дорожал, а при ее снижении дешевел не так сильно.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли сделать так, чтобы розничные цены на бензин в России не только росли вместе с ценами на нефть на мировом рынке, но и снижались параллельно им, замминистра указал на высокую волатильность нефтяных котировок.

По его словам Сорокина, способность мировых цен на нефть то резко расти, то так же быстро падать создает «проблемы с планированием и прогнозированием» как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов.

Сорокин заверил что в 2021 году розничные цены на бензин растут на уровне инфляции и эта динамика будет сохраняться.

Еще по теме
Эксперты предупредили о скачке цен на бензин
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
Рухнули цены на нефть
Счетная палата предупредила о риске скачка цен на бензин
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
Оскорбления Байдена в адрес Путина раскололи НАТО
Бастрыкин приказал проверить слова «скопинского маньяка»
Гидрометцентр дал прогноз погоды на лето
Минэнерго объяснило, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью
Подробности
•
Объявлена гаражная амнистия: пять лет на оформление
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
Как это работает
•
Сезон настал: как предсказать снежную лавину
•
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ледяная глыба в Омске упала с крыши на ребенка
Сибирь 24.03.2021 10:28
Регионы Сибири попали в лидеры по уровню отчаяния
Сибирь 24.03.2021 10:18
Шаманы Тувы во время массового транса прогнали зиму
Сибирь 24.03.2021 10:14
Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевых купюрах
Сибирь 24.03.2021 09:35
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
4865
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4631
Новый налог придумали для россиян
4241
Продолжение Half-Life выпустили российские разработчики
4021
Обсуждение (3)
Картина дня
Оскорбления Байдена в адрес Путина раскололи НАТО
Бастрыкин приказал проверить слова «скопинского маньяка»
Гидрометцентр дал прогноз погоды на лето
Минэнерго объяснило, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Путин проведет выходные в сибирской тайге
36
Новый налог придумали для россиян
36
Американцы извинились перед Россией за Байдена
34
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
29
США отказались от прямого разговора с Путиным
Sibnet.Ru