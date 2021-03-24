Минэнерго объяснило, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью

Рост оптовых цен на бензин в России объясняется нехарактерным для дорогой нефти ослаблением рубля, сказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Замглавы Минэнерго в интервью РБК признал, что цены на АЗС в России на протяжении всей истории «растут более активно, чем снижаются» — при повышении цен на нефть бензин обычно дорожал, а при ее снижении дешевел не так сильно.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли сделать так, чтобы розничные цены на бензин в России не только росли вместе с ценами на нефть на мировом рынке, но и снижались параллельно им, замминистра указал на высокую волатильность нефтяных котировок.

По его словам Сорокина, способность мировых цен на нефть то резко расти, то так же быстро падать создает «проблемы с планированием и прогнозированием» как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов.

Сорокин заверил что в 2021 году розничные цены на бензин растут на уровне инфляции и эта динамика будет сохраняться.