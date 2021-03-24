НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Бастрыкин приказал проверить слова «скопинского маньяка»

Источник:
Sibnet.ru
288 1
Фото: Администрация Президента России / CC BY 4.0

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку высказываний «скопинского маньяка» Виктора Мохова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Мохова в 2005 году приговорили к 16 годам заключения. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, которых в течение четырех лет удерживал в бункере, избивал и насиловал. Одна из них родила от него трех детей.

Мохов накануне дал интервью Ксении Собчак, в котором в том числе рассуждал о судьбе своих бывших жертв. «Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины», — сказала Петренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМаньяки в погонах: больные моралисты

Провести проверку, просила депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она указывала на то, что Мохов заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из двух девушек, которых он похитил. «Его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — считает депутат.

Собчак поддержала инициативу. «То, что СК проверит его после высказываний в нашем фильме — это хорошо и правильно. <...> В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания, и надеемся что СК действительно воспользуется материалами этого интервью», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Еще по теме
Следствие МВД отказало в возбуждении дела после отравления Навального
Следователи нашли у губернатора Белозерцева 500 млн наличными
Журналист на примере «Зимней вишни» показал проблемы России
Суд оставил Сафронова под стражей
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Оскорбления Байдена в адрес Путина раскололи НАТО
Бастрыкин приказал проверить слова «скопинского маньяка»
Гидрометцентр дал прогноз погоды на лето
Минэнерго объяснило, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью
Подробности
•
Объявлена гаражная амнистия: пять лет на оформление
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
Как это работает
•
Сезон настал: как предсказать снежную лавину
•
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ледяная глыба в Омске упала с крыши на ребенка
Сибирь 24.03.2021 10:28
Регионы Сибири попали в лидеры по уровню отчаяния
Сибирь 24.03.2021 10:18
Шаманы Тувы во время массового транса прогнали зиму
Сибирь 24.03.2021 10:14
Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевых купюрах
Сибирь 24.03.2021 09:35
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
4865
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4631
Новый налог придумали для россиян
4241
Продолжение Half-Life выпустили российские разработчики
4021
Обсуждение (1)
Картина дня
Оскорбления Байдена в адрес Путина раскололи НАТО
Бастрыкин приказал проверить слова «скопинского маньяка»
Гидрометцентр дал прогноз погоды на лето
Минэнерго объяснило, почему бензин не дешевеет вслед за нефтью
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Dimank

Превосходно! Теперь всё можно на коронавирус списывать!

pepelmetal

Наглядный пример отсутствия свободы слова и несоблюдения прав граждан!

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц

corrector

Оо! Сделано в Медузе !. Зачем они достали результаты исследований первоначальных, где людям...
Sibnet.Ru