Бастрыкин приказал проверить слова «скопинского маньяка»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку высказываний «скопинского маньяка» Виктора Мохова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Мохова в 2005 году приговорили к 16 годам заключения. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, которых в течение четырех лет удерживал в бункере, избивал и насиловал. Одна из них родила от него трех детей.

Мохов накануне дал интервью Ксении Собчак, в котором в том числе рассуждал о судьбе своих бывших жертв. «Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины», — сказала Петренко.

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Провести проверку, просила депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она указывала на то, что Мохов заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из двух девушек, которых он похитил. «Его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — считает депутат.

Собчак поддержала инициативу. «То, что СК проверит его после высказываний в нашем фильме — это хорошо и правильно. <...> В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания, и надеемся что СК действительно воспользуется материалами этого интервью», — написала Собчак в своем Telegram-канале.