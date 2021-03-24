Оскорбления Байдена в адрес Путина раскололи НАТО

Оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина поставило страны НАТО перед дилеммой, пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

Неделю назад Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента России «убийцей». Он пообещал, что российский лидер ответит за «вмешательство в выборы в США». В ответ Путин пожелал главе Белого дома здоровья и призвал к открытой дискуссии.

«Раскол в кругах НАТО — свершившийся факт», — считает шведская газета. Члены НАТО полностью зависимы от экономической и военной силы США. Но многие из них в то же время заинтересованы в тесном сотрудничестве с Россией.

По мнению издания, «странам НАТО, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, найти золотую середину будет очень трудно».