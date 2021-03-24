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Путина укололи вакциной от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции, глава государства чувствует себя хорошо, сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что 24 марта у Путина запланирован полноценный рабочий день, он не собирается брать выходной или больничный из-за процедуры вакцинации.

Название препарата, которым главу государства привили от COVID-19, не раскрывается. Ранее Песков отметил, что это может быть одна из трех отечественных разработок, допущенных к применению в России.

Также Путин отказался делать прививку от коронавируса публично. По словам Песков, президент и так многое предпринимает для продвижения российских вакцин, так что фото и видео процедуры распространять не планируют.

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