Воробьи исчезли в зоне отчуждения Чернобыля

Воробьи практически вымерли на территории зоны отчуждения, утверждается на сайте Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Специалисты подсчитали, что в 2020 году во время проведения учета воробьи не попали даже в пятерку наиболее распространенных птиц. Эксперты отметили резкое сокращение популяции как полевых, так и домашних воробьев, населяющих зону отчуждения.

Причины вымирания остаются неизвестными, однако ученые предполагают, что синантропным видам птиц не хватает людей. Воробьи предпочитают селиться рядом с человеком, их исчезновение может быть вызвано массовой миграцией.

Отмечается, что говорить о полном исчезновении этих птиц в зоне отчуждения Чернобыля пока рано, однако они рискуют попасть в группу риска.