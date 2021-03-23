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Воробьи исчезли в зоне отчуждения Чернобыля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Porco Rosso

Воробьи практически вымерли на территории зоны отчуждения, утверждается на сайте Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Специалисты подсчитали, что в 2020 году во время проведения учета воробьи не попали даже в пятерку наиболее распространенных птиц. Эксперты отметили резкое сокращение популяции как полевых, так и домашних воробьев, населяющих зону отчуждения.

Причины вымирания остаются неизвестными, однако ученые предполагают, что синантропным видам птиц не хватает людей. Воробьи предпочитают селиться рядом с человеком, их исчезновение может быть вызвано массовой миграцией.

Отмечается, что говорить о полном исчезновении этих птиц в зоне отчуждения Чернобыля пока рано, однако они рискуют попасть в группу риска.

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Dimank

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pepelmetal

Наглядный пример отсутствия свободы слова и несоблюдения прав граждан!

WSG0600-164-164

Факта нет и дела нет. Сказки забугорных экспертов к делу не пришьёшь.

corrector

Оо! Сделано в Медузе !. Зачем они достали результаты исследований первоначальных, где людям...
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