Букмекеры вычислили победителя Евровидения-2021

Представительница Мальты Дестини Чукуньере, которая представит на Евровидении-2021 композицию Je Me Casse, станет победительницей конкурса, соответствующий прогноз обнародовали букмекеры.

Второе место по прогнозам займет певец из Швейцарии Джон Мухарремай, выступающий под псевдонимом Gjon’s Tears, а третье — представительница Франции певица и актриса Барбара Прави, пишет портал Eurovisionworld.

Согласно прогнозам букмекеров, исполнительница Манижа из России окажется на тринадцатой позиции. При этом официальный клип представительницы России, выложенный на YouTube-канале «Евровидения», на сегодня на втором месте по популярности по просмотрам.

Ролик Манижи посмотрели более 5,3 миллионов раз, больше зрителей только у клипа коллектива из Сербии Hurricane, видео на песню Lock Loco набрало более 5,4 миллионов просмотров.