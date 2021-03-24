Объявлена гаражная амнистия: пять лет на оформление

Госдума во вторник, 23 марта, приняла в третьем и окончательном чтении закон об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они находятся. Так называемая гаражная амнистия вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Кто получит землю и гаражи в собственность в упрощенном порядке?

Согласно данным Росреестра, в России насчитывается почти 6 миллионов капитальных гаражей, однако официальный пакет документов имеют только 1,7 миллиона боксов, остальные существует полулегально. Гаражная амнистия призвана решить эту проблему.

Какие гаражи амнистируют?

Согласно принятому закону, упрощенный порядок оформления земельных участков будет действовать для гаражей, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года — до введения в действие Градостроительного кодекса.

Однако есть важное условие — участок для размещения гаража должен был предоставлен гражданину организацией или органом власти, или достался на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи», — цитирует сайт Госдумы председателя парламента Вячеслава Володина.

В рамках амнистии механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж серьезно упростили ради избавления от бумажной волокиты. Человеку будет достаточно подать одно заявление, после регистрации прав на участок и гараж уполномоченный орган передаст собственнику оформленные документы.

Амнистировать «гаражи-ракушки» и самовольно установленные сооружения по этому закону нельзя. Также под действие амнистии не подпадают гаражи, которые являются вспомогательными объектами по отношению к частным жилым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения.

При этом депутаты Госдумы расширили действие амнистии на земельные участки под металлическими некапитальными гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

Как владелец докажет право на гараж?

Государство определилось с перечнем официальных документов, которые смогут подтвердить права человека на гараж и участок под ним. Для участия в амнистии достаточно написать заявление о предоставлении земельного участка и приложить любой документ из утвержденного списка:

договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения

квитанции на оплату содержания бокса

выплаты пая в кооперативе

договор купли—продажи

решение кооператива о распределении гаража

паспорт технической инвентаризации

При оформлении права собственности на гараж и связанный с ним земельный участок гражданам не придется оплачивать обязательную государственную пошлину — заявление о постановке на кадастровый учет и регистрации подаст орган государственной власти или орган местного самоуправления.

По умолчанию владелец гаража получит от муниципалитета земельный участок в аренду. После оформления полного пакета документов владелец сможет переоформить землю в собственность, но для этого потребуется получить соответствующие разрешение местных властей.

Например, в некоторых случаях выкуп земли под гаражами в частную собственность невозможен из-за действующих ограничений. Тогда гаражный кооператив может только арендовать землю на срок до 10 лет с автоматическим продлением договора.

Важные нюансы

Сейчас владельцы полулегальных гаражей из документов имеют на руках только гаражные книжки кооперативов. Однако такая книжка имела юридическую силу в советское время. По нынешним законам она не является правоустанавливающим документом.

Таким образом, владелец достаточно дорогостоящего сооружения не может законно продать, подарить или наследовать гараж. Более того, отсутствие юридической регистрации развязывает руки муниципалитетам — при необходимости местные власти имеют право снести такие постройки без компенсации хозяевам.

Капитальный гараж по действующему закону — одноэтажная или двухэтажная постройка с фундаментом, предназначенная исключительно для хранения и обслуживания автомобиля, без дополнительных помещений внутри.

Легализация гаража открывает владельцу возможность официально продать строение, заложить в банк, включить в наследство, вписать в дарственную, сдавать в аренду без нарушения закона. Однако вместе с этим возникает обязанность платить налог на имущество.

Стоит помнить, что ежегодную арендную плату за гаражи на долгосрочной основе рассчитывает муниципалитет — для этого власти используют кадастровую стоимость участка и повышающий или понижающий коэффициент, который напрямую зависит от статуса земли.