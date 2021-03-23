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Центробанк изменит дизайн банкнот

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк России обновит дизайн банкнот, новые рубли полностью выйдут в обращение к 2025 году, сообщается на официальном сайте регулятора.

Обновление дизайна коснется купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В частности, будет модернизирована защита банкнот, а в оформлении используют изображения достопримечательностей различных федеральный округов.

«Банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений», — подчеркивает регулятор.

В первую очередь модернизация коснется банкноты номиналом 100 рублей, обновленную версию выпустят в 2022 году. Концептуальный дизайн купюры уже разработан и одобрен советом директоров Центробанка.

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