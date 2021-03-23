Девушка показала простой способ привлечь мужское внимание

Девушка показала на видео простые способы привлечь мужское внимание без слов — просто принимая нужные позы, соответствующий ролик в TikTok буквально за пару дней приобрел вирусную популярность.

Так, девушка призвала раскачивать бедрами при ходьбе, а во время статичного положения порекомендовала перенести вес на одну ногу, немного вывести вперед вторую ногу и прогнуться в талии, чтобы тело приняло изогнутую форму.

Тем самым женщина делает визуальный акцент на своих бедрах, что делает ее более привлекательной для мужчин. Пользовательница также не рекомендует сидеть, скрестив ноги и обхватив руками верхнее колено. В такой позе девушки сильно сутулятся.

В качестве альтернативы она предлагает опереться локтем на кресло и отвести ноги в сторону, закинув одну на другую. Такая поза позволяет телу принимать плавные изгибы и выгодно подчеркивает формы.

Также героиня видео продемонстрировала привлекающую внимание позу для кафе или ресторана — для этого достаточно слегка наклонить голову, взять меню, а пальцами другой руки непринужденно коснуться собственной шеи.