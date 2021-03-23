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Посадочный модуль NASA впервые измерил ядро Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Посадочный модуль NASA InSight сумел измерить размер ядра Марса, собрав соответствующие данные. Марс стал первой планетой земной группы после Земли, ядро которой измерили.

Модуль InSight оснащен сейсмометром. С 2018 года чувствительный прибор зарегистрировал более 500 марсотрясений на поверхности Красной планеты, при этом большинство из них были достаточно слабыми.

Проанализировав собранные данные, исследователи выяснили, что радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 километров, это примерно вдвое меньше, чем у Земли. Это больше, чем ученые предполагали ранее.

Новые данные указывают, что марсианское ядро менее плотное, чем предсказывали специалисты. Скорее всего, ядро оказалось более богатым на легкие элементы, которые дополняют железо и серу.

Тема: Человек и космос
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