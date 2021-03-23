Повторную прививку «Спутником V» запретят

Повторно привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» будет нельзя, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, <…> вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме»,— сказал Пшеничная в эфире программы «Соловьев LIVE».

По мнению эксперта, второй раз россияне смогут вакцинироваться препаратами «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова, которые созданы на принципиально иной платформе.

Директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что «Спутник V» будет давать иммунитет на год-два, хотя доказанный срок действия составляет на сегодня девять месяцев. Поэтому всем привитым через год-два потребуется повторная вакцинация.