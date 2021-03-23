НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Повторную прививку «Спутником V» запретят

Источник:
Sibnet.ru
334 3
Фото: © Sibnet.ru

Повторно привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» будет нельзя, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, <…> вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме»,— сказал Пшеничная в эфире программы «Соловьев LIVE».

По мнению эксперта, второй раз россияне смогут вакцинироваться препаратами «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова, которые созданы на принципиально иной платформе.

Директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что «Спутник V» будет давать иммунитет на год-два, хотя доказанный срок действия составляет на сегодня девять месяцев. Поэтому всем привитым через год-два потребуется повторная вакцинация.

Тема: Коронакризис
Жительница Барнаула рассказала о чудесном спасении от COVID
Турист привез в Иркутск новый штамм коронавируса
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
Задержана партия поддельной вакцины «Спутник V»
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Трое пилотов Ту-22М3 погибли на аэродроме под Калугой
Кремль отреагировал на призывы наказать США
Повторную прививку «Спутником V» запретят
Samsung представила новую линейку мониторов
Подробности
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
Как это работает
•
Сезон настал: как предсказать снежную лавину
•
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мужчина в Новосибирской области попал под грузовой поезд
Сибирь 23.03.2021 18:10
Спутниковый интернет спас мараловый бизнес
Сибирь 23.03.2021 18:03
Полиция ищет новосибирца, стрелявшего из машины возле мэрии
Сибирь 23.03.2021 17:31
Иностранец назвал жизнь до марафона на Байкале пустой
Сибирь 23.03.2021 16:34
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
4713
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4543
Новый налог придумали для россиян
4140
Продолжение Half-Life выпустили российские разработчики
3656
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Dimank

Превосходно! Теперь всё можно на коронавирус списывать!

pepelmetal

Наглядный пример отсутствия свободы слова и несоблюдения прав граждан!

pepelmetal

Ну теперь надеюсь всем понятно кому нужна гражданская война на украине?

WSG0600-164-164

Факта нет и дела нет. Сказки забугорных экспертов к делу не пришьёшь.
Sibnet.Ru