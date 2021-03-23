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Мужчина в Новосибирской области попал под грузовой поезд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Грузовой поезд в Новосибирской переехал мужчину, идущего по рельсам. Полицейские выяснили, что пострадавший не слышал приближающегося состава, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Во вторник около 12.00 по местному времени (8.00 мск) в дежурную часть линейного отдела поступило сообщение о происшествия на станции Исктим — грузовой поезд сбил человека.

Прибывшие полицейские выяснили, что 33-летний местный житель шел по путям, не реагируя на звуковые сигналы приближающегося локомотива. Машинист пытался экстренно затормозить, но составу не хватило времени, и столкновения с человеком избежать не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Эксперты установили, что на голове у него во время происшествия был надет капюшон. Мужчина, двигаясь по путям, слушал музыку в наушниках.

Аналогичная трагедия произошла в понедельник на станции Восточная, когда пол колеса электрички попал 23-летний молодой человек. Он умер на месте. По информации МВД, парень также не реагировал на сигналы, подаваемые машинистом.

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