Трое пилотов Ту-22М3 погибли на аэродроме под Калугой

Трое летчиков погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме Шайковка под Калугой, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 23 марта «в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования».

«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — сказали ТАСС в Минобороны.

Источник агентства в силовых структурах региона уточнил, что «три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора».

Ту-22М — семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла.