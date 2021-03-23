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Полиция ищет новосибирца, стрелявшего из машины возле мэрии

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестный стрелял из машины в центре Новосибирска, полиция проводит проверку после публикации видео стрельбы.

Неизвестный мужчина открыл ночью стрельбу из машины. Видео появилось в Сети. Телеканал «Вести. Новосибирск» сообщил, что мужчина снимает и публикует видеоролики в соцсетях.

«По факту обстоятельств, происходящих на видеозаписи, опубликованной в средствах массовой информации, сотрудниками полиции организовано проведение проверки. Устанавливается личность граждан, находившихся в автомобиле, в момент совершения противоправных действий», — говорится в сообщении.


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