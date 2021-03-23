Спутниковый интернет спас мараловый бизнес

Мараловодческое хозяйство в горах Алтая превратилось в успешный бизнес благодаря спутниковым технологиям. Двадцать лет назад это было небольшое стадо маралов в труднодоступной местности, а сегодня — целый ассортимент оздоровительной продукции, которую можно прибрести в интернете.

СМИ в свое время немало писали о новосибирце Сергее Кувикине, который решился организовать производство продукции из пантов алтайского марала. Он приобрел небольшое стадо маралов и территорию для питомника. Делом занялась вся семья, появлялись новые амбициозные планы — открыть офис-лабораторию в Новосибирске, организовать рекреационную туристическую базу для отдыха и пантолечения рядом.

Эти планы могли остаться только мечтами, если бы Кувикины не решили проблему связи. В живописной, но труднодоступной местности, где разместился питомник, не было даже сотовой связи. Коммуникации были необходимы, в первую очередь, между питомником и офисом-лабораторией в Новосибирске, которые разделяет около 560 км.

«До подключения спутникового интернета полноценного бизнеса в том виде, в каком он есть сейчас, фактически не существовало. Раньше мне приходилось по любому рабочему вопросу выезжать в районный центр, заполнять там бумаги, составлять заявки, проверять почту, совершать деловые звонки в наш офис в Новосибирске. Это и неоправданно затратно, и отнимало много времени», — говорит Кувикин

Его жизнь и формат ведения бизнеса существенно изменились только с подключением спутниковой тарелки – единственно эффективного в специфической пересеченной горной местности способа связи.

«Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с отцом было бы крайне сложно достичь таких результатов, какие мы имеем сейчас, а именно: существенно возросшее поголовье маралов, дающее стабильный прирост запасов сырья, популярную среди сибирских туристов рекреационную базу с пантовыми ваннами, увеличение номенклатуры продуктовой линейки, расширение географии поставок. Мы признательны компании РТКОММ за качественный надежный сервис и активную позицию по продвижению знаний о современных спутниковых технологиях», – прокомментировал сын и одновременно бизнес-партнер фермера Николай Кувикин.

История семейного дела Кувикиных была положена в основу сюжета, снятого в рамках проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей». Презентация проекта состоялась в марте Барнауле.

«Мы искренне рады тому, что с момента подключения спутникового интернета жизнь семьи Кувикиных изменилась к лучшему, а их новые мечты и цели получили надежный инструмент инфокоммуникационной поддержки. История Кувикиных показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях – там, где отсутствует классическая проводная связь», – сказал в ходе презентации генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Проект РТКОММ «Меняем жизнь людей» уже реализован в Иркутской области, Красноярском и Алтайском краях, в 2021 году запланирован к проведению и в других регионах России. В фокусе проекта – судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных жизненных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов.

РТКОММ — 100% дочернее общество ПАО «Ростелеком», является крупнейшим оператором рынка спутниковой связи России. Предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Еще одно направление РТКОММ – услуга «Морской VSAT». На сегодняшний день она востребована среди всех категорий клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. Зона обслуживания РТКОММ – вся акватория Мирового океана, включая прибережные зоны всех континентов.

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