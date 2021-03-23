НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Спутниковый интернет спас мараловый бизнес

Источник:
Sibnet.ru
279 0
Фото: myself / FAL
Мараловодческое хозяйство в горах Алтая превратилось в успешный бизнес благодаря спутниковым технологиям. Двадцать лет назад это было небольшое стадо маралов в труднодоступной местности, а сегодня — целый ассортимент оздоровительной продукции, которую можно прибрести в интернете.

СМИ в свое время немало писали о новосибирце Сергее Кувикине, который решился организовать производство продукции из пантов алтайского марала. Он приобрел небольшое стадо маралов и территорию для питомника. Делом занялась вся семья, появлялись новые амбициозные планы — открыть офис-лабораторию в Новосибирске, организовать рекреационную туристическую базу для отдыха и пантолечения рядом. 

Эти планы могли остаться только мечтами, если бы Кувикины не решили проблему связи. В живописной, но труднодоступной местности, где разместился питомник, не было даже сотовой связи. Коммуникации были необходимы, в первую очередь, между питомником и офисом-лабораторией в Новосибирске, которые разделяет около 560 км. 

«До подключения спутникового интернета полноценного бизнеса в том виде, в каком он есть сейчас, фактически не существовало. Раньше мне приходилось по любому рабочему вопросу выезжать в районный центр, заполнять там бумаги, составлять заявки, проверять почту, совершать деловые звонки в наш офис в Новосибирске. Это и неоправданно затратно, и отнимало много времени», — говорит Кувикин 

Его жизнь и формат ведения бизнеса существенно изменились только с подключением спутниковой тарелки – единственно эффективного в специфической пересеченной горной местности способа связи. 

«Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с отцом было бы крайне сложно достичь таких результатов, какие мы имеем сейчас, а именно: существенно возросшее поголовье маралов, дающее стабильный прирост запасов сырья, популярную среди сибирских туристов рекреационную базу с пантовыми ваннами, увеличение номенклатуры продуктовой линейки, расширение географии поставок. Мы признательны компании РТКОММ за качественный надежный сервис и активную позицию по продвижению знаний о современных спутниковых технологиях», – прокомментировал сын и одновременно бизнес-партнер фермера Николай Кувикин.

История семейного дела Кувикиных была положена в основу сюжета, снятого в рамках проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей». Презентация проекта состоялась в марте Барнауле. 

«Мы искренне рады тому, что с момента подключения спутникового интернета жизнь семьи Кувикиных изменилась к лучшему, а их новые мечты и цели получили надежный инструмент инфокоммуникационной поддержки. История Кувикиных показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях – там, где отсутствует классическая проводная связь», – сказал в ходе презентации генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. 

Проект РТКОММ «Меняем жизнь людей» уже реализован в Иркутской области, Красноярском и Алтайском краях, в 2021 году запланирован к проведению и в других регионах России. В фокусе проекта – судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных жизненных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов. 

РТКОММ — 100% дочернее общество ПАО «Ростелеком», является крупнейшим оператором рынка спутниковой связи России. Предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Еще одно направление РТКОММ – услуга «Морской VSAT». На сегодняшний день она востребована среди всех категорий клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. Зона обслуживания РТКОММ – вся акватория Мирового океана, включая прибережные зоны всех континентов.

РТКОММ
Тел: +7 (800) 511 72 89
P
Еще по теме
Новый телеканал для взрослых появился в Wink
Новый способ купли-продажи авто заработает в мае
Умные холодильники уличили в слежке за пользователями
NASA запустит интернет на Луне
смотреть все
Технологии #Интернет
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Трое пилотов Ту-22М3 погибли на аэродроме под Калугой
Кремль отреагировал на призывы наказать США
Повторную прививку «Спутником V» запретят
Samsung представила новую линейку мониторов
Подробности
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
Как это работает
•
Сезон настал: как предсказать снежную лавину
•
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мужчина в Новосибирской области попал под грузовой поезд
Сибирь 23.03.2021 18:10
Спутниковый интернет спас мараловый бизнес
Сибирь 23.03.2021 18:03
Полиция ищет новосибирца, стрелявшего из машины возле мэрии
Сибирь 23.03.2021 17:31
Иностранец назвал жизнь до марафона на Байкале пустой
Сибирь 23.03.2021 16:34
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
4713
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4543
Новый налог придумали для россиян
4140
Продолжение Half-Life выпустили российские разработчики
3656
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Dimank

Превосходно! Теперь всё можно на коронавирус списывать!

pepelmetal

Наглядный пример отсутствия свободы слова и несоблюдения прав граждан!

pepelmetal

Ну теперь надеюсь всем понятно кому нужна гражданская война на украине?

WSG0600-164-164

Факта нет и дела нет. Сказки забугорных экспертов к делу не пришьёшь.
Sibnet.Ru