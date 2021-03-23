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Кремль отреагировал на призывы наказать США

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Большая часть заявлений о необходимости ужесточить отношение к Соединенным Штатам не имеет отношения к официальной политике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Джо Байден неделю назад на вопрос журналиста ABC News, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. После небольшой паузы он сказал: «Я считаю». Российские политические и общественные деятели призвали за это наказать США.

«Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры. Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе и на основе взаимности. «И вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что любые международные дела в первую очередь должны отвечать российским национальным интересам — «не новость, так было всегда, во всяком случае, во время президентства Владимира Путина».

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