Байден ударит по Путину в интернете

Администрация президента США Джо Байдена готовит серию агрессивных кибератак на Россию — это говорит о серьезном изменении тактики по отношению к Москве, пишет авторитетное британское издание The Telegraph.

Накануне анонимные источники в Белом доме сообщили, что предстоящие кибератаки будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российских властей».

«США не будут нацеливаться на гражданские структуры или сети. Киберудар должен стать прямым вызовом президенту России Владимиру Путину», — отмечает The Telegraph. Все это разворачивается на фоне того, как Байден вступил «в словесную войну с Путиным, назвав российского президента "убийцей"», — добавляет издание.

По мнению автора статьи, кибератаки США будут проходить в форме «крупномасштабной информационной кампании», направленной на дискредитацию вакцины «Спутник V». Нацелят кампанию на европейские страны, которые дали разрешение на применение вакцины, считает журналист.

О масштабной атаке на американские правительственные ведомства стало известно в декабре 2020 года. США возложили ответственность за нее на хакерскую группировку Cozy Bear, якобы работающую на российскую разведку. Россия категорически опровергла свою причастность к этим событиям.