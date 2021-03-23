Глыба снега упала на женщину под Новосибирском

Глыба снега упала со здания на женщину на входе в супермаркет «Мария-РА» в городе Оби в Новосибирской области. На месте работает полиция.

В 13.59 в полицию поступило сообщение, что в городе Обь в результате падения снега с одного из зданий на 70-летнюю женщину, она была доставлена в больницу.

«В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа. Женщина участковым опрашивается. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.