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Глыба снега упала на женщину под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глыба снега упала со здания на женщину на входе в супермаркет «Мария-РА» в городе Оби в Новосибирской области. На месте работает полиция.

В 13.59 в полицию поступило сообщение, что в городе Обь в результате падения снега с одного из зданий на 70-летнюю женщину, она была доставлена в больницу.

«В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа. Женщина участковым опрашивается. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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