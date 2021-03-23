Главу Барнаула заинтересовал сбежавший трамвай

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил расследовать инцидент с трамваем, сбежавшим от водителя и кондуктора прямо в центре города.

Инцидент произошел на проспекте Красноармейском возле пересечения с улицей Партизанской. На видеорегистратор одной из машин попал трамвай, который самостоятельно поехал по рельсам, когда водителя не было в кабине. В это время тот находился на носу трамвая, устраняя какую-то неисправность. Он чуть не попал под колеса, но все же выбрался.

На видео видно, что уезжающий трамвай пытается догнать кондуктор и несколько раз падает. В итоге трамвай никого не сбил и никуда не врезался. Причина происшедшего пока не озвучена. Как раз ее должны установить члены комиссии, которую поручил собрать Франк.