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Главу Барнаула заинтересовал сбежавший трамвай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил расследовать инцидент с трамваем, сбежавшим от водителя и кондуктора прямо в центре города.

Инцидент произошел на проспекте Красноармейском возле пересечения с улицей Партизанской. На видеорегистратор одной из машин попал трамвай, который самостоятельно поехал по рельсам, когда водителя не было в кабине. В это время тот находился на носу трамвая, устраняя какую-то неисправность. Он чуть не попал под колеса, но все же выбрался.

На видео видно, что уезжающий трамвай пытается догнать кондуктор и несколько раз падает. В итоге трамвай никого не сбил и никуда не врезался. Причина происшедшего пока не озвучена. Как раз ее должны установить члены комиссии, которую поручил собрать Франк.

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