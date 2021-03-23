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Жительница Барнаула рассказала о чудесном спасении от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Жительница Барнаула, тяжело заболевшая коронавирусом во время беременности, рассказала о чудесном выздоровлении.

«Спасибо, что вернули меня с того света. 26 декабря 2020 года у меня был День рождения. Почти через месяц, 23 января 2021 года, после того, как будучи в коме остановилось мое сердце, и врачи вернули меня с того света, я «отпраздновала» свой второй День рождения…» – написала Анна Чупрова на своей странице в «ВКонтакте».

Еще перед Новым годом она спокойно ждала второго ребенка, но потом ей подтвердили диагноз «коронавирус». События января она вспоминает с трудом, восстанавливая произошедшее по словам медиков и родных.

«Аргументы и факты» уточняют, что после кесарева сечения новорожденную Машу отправили на лечение в центр охраны и детства. Ее мама оставалась на аппарате ИВЛ, но пораженные легкие не справлялись. Тогда врачи приняли решение подсоединить пациентку к аппарату ЭКМО, который используют в случаях, когда ИВЛ уже не помогает.

«Меня подключили к ИВЛ, ввели в состояние искусственной комы, прокесарили, на свет появилась моя Маша, которую домой забирали родители, а потом у меня остановилось сердце, меня отключили от ИВЛ, вывели из комы. Что дальше? А дальше – пан или пропал! Но вы же меня ждали, как я могла уйти?! «Вот так приболела!», - была моя первая осознанная мысль после «возвращения»» – рассказывает она.

Когда ее перевели в пульмонологичекое отделение, сотрудники из реанимации навещали и там. Пришлось заново учиться ходить и писать. Женщина говорит, что у нее теперь два рождения, и от всей души благодарит медиков, спасших ей жизнь и буквально вернувших с того света.

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