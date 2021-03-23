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Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рост цен на автомобили составит в 2021 году до 10% в среднем по рынку, поэтому с покупкой машины лучше не затягивать, сообщил Sibnet.ru, заместитель управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС Банка Сергей Хлебников.

Хлебников отметил, что динамика цен на автомобили будет напрямую зависеть от связанных с пандемией процессов: действий государства, курса валют, уровня инфляции и дефицита авто.

В 2020 году средневзвешенная стоимость легковой машины увеличилась на 7% по сравнению с 2019 годом, составив 1,86 миллиона рублей, а на автомобиль с пробегом — на 10% (550 тысяч рублей), привел цифры эксперт. В 2021 году цены продолжили расти. В первые месяцы прайс-листы обновили более 30 производителей.

«По нашим прогнозам, рост цен составит в 2021 году до 10% в среднем по рынку. Логично, что рост цен в этом году может затормозиться (но не остановиться) при условии укрепления национальной валюты до уровня 73-73,5 Р/USD и заполнении складов новоприбывшими автомобилями», — оценил эксперт.

Рынок подержанных авто в принципе отражает ценовую политику автомобильных брендов, правда с некоторым опозданием. С ростом цены на определенную модель она обязательно дорожает и на вторичном авторынке. После поднятия цен на новые машины у клиента есть еще примерно месяц до того, как вырастут цены на автомобили с пробегом. Поэтому с покупкой машины лучше не затягивать.

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