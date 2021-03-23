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Иркутские киоски попали под мораторий о сносе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил мораторий на снос нестационарных торговых объектов (киосков и павильонов) с улиц областного центра. Запрет будет действовать до конца года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Нестационарный торговый объект (НТО) — это временное сооружение, не связанное с земельным участком и не имеющее подключения к инженерным сетям. Это киоски, павильоны, лотки. В феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал временно перестать сносить НТО в городах. Это поможет бизнесу восстановиться после кризиса.

«Многие выступают за снос нестационарных объектов, но к вопросу нужно подходить объективно. На первом месте должна быть социальная составляющая. Второй момент — без существования НТО невозможно нормальное функционирование жилых микрорайонов советской застройки», — высказал мнение мэр Иркутска Руслан Болотов.

Кобзев ввел мораторий до конца года на снос НТО. Но будут и исключения — если суд уже принял решение о сносе киоска или павильона, то убрать его все же придется. Если кто-то из предпринимателей захочет установить новый, то он должен заявить об этом в администрацию города.

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