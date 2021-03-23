Перебои с дешевым сахаром начались в России

Торговые сети пожаловались на перебои с поставками дешевого сахара в магазины после продления заморозки цен. Заводы не в состоянии в полной мере удовлетворить их заявки, отметили производители.

Предельные цены на сахар и подсолнечное масло были установлены в декабре после того, как президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом их стоимости.

После завершения старых контрактов заводы не соглашаются на новые поставки по минимальным ценам, сказала «Ведомостям» коммерческий директор направления Fresh Food ретейлера «Командор» Светлана Колтуновская.

По ее словам, дешевый сахар в магазинах начали скупать мелкие оптовики, чтобы в дальнейшем перепродать по более высокой цене.

В свою очередь производители сахара утверждают, что работают в рамках соглашения, а торговые сети просят слишком много продукции.

Эксперты отмечают, что такой дисбаланс может быть связан с желанием компаний успеть купить сахар дешево, чтобы затем выгодно его продать. Рынок ждет прекращения соглашения о заморозке цен.