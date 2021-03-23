Россиянам разрешат продавать и покупать в Instagram

Instagram откроет российским пользователям доступ к функции Instagram Shopping, позволяющей отмечать в публикациях товары, которые они продают, и указывать информацию о них, сообщает администрация соцсети.

Потенциальные покупатели смогут перейти на сайт продавца и либо приобрести товар, либо добавить его в закладки, приводит «Медуза» сообщение Instagram.

Директор по продукту Instagram Эшли Юки пояснила, что сначала доступ к новой функции получит небольшое количество бизнес-аккаунтов, выбранных в случайном порядке. В течение ближайших месяцев доступ к сервису получат остальные пользователи.

Российские аккаунты получат также доступ к инструменту «Магазины». С помощью него можно создать витрину товаров и показывать ее в профиле в Instagram или Facebook.