Запущен первый региональный тур по Кузбассу

Первый региональный брендовый тур по Кузбассу запущен, он включен в программу туристического кешбэка, сообщило министерство туризма и молодежной политики Кемеровской области.

Четырехдневный тур называется «Кузбасс — огонь в сердце». «Маршрут включает посещение пятидесяти объектов туристского показа. Туристы знакомятся с историей и древностями региона, промышленными объектами, культурным достопримечательностями, природой и этникой», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Тур пройдет через семь наиболее знаковых территорий Кемеровской области. Туристы смогут познакомиться с историей крупнейшего промышленного региона России и угледобычей, увидеть наскальную живопись эпохи неолита 3-4 тысячи лет до нашей эры, побывать в Кузнецкой крепости и одном из самых популярных в Сибири горнолыжных комплексов Шерегеш. Для участников тура подготовлены гастрономические и творческие мастер-классы.

Брендовый маршрут уже стоит в предложениях федерального туроператора TUI. Он официально одобрен Ростуризмом. Тур включен в программу туристического кешбэка — то есть с его стоимости можно вернуть 20 от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.