Лавров заявил о разрушении отношений с Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была разрушена односторонними действиями Брюсселя.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — приводит ТАСС заявление Лаврова, сделанное им на совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И.

По словам министра, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях, отметил министр. При этом диалог должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов, отметил он.

«Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — подчеркнул Лавров.