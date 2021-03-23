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Лавров заявил о разрушении отношений с Евросоюзом

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была разрушена односторонними действиями Брюсселя.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — приводит ТАСС заявление Лаврова, сделанное им на совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И.

По словам министра, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях, отметил министр. При этом диалог должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов, отметил он.

«Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — подчеркнул Лавров.

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