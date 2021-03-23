Метеорологи спрогнозировали даты паводков в Сибири

Паводки в Сибири могут начаться раньше срока, так как реки на Алтае быстрее освободятся ото льда, сообщил журналистам во вторник начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии Александр Люцигер.

«Вскрытие рек, особенно по юго-западу и предгорьям Алтая, начнется на два-пять дней раньше среднемноголетних значений», — сообщил Люцигер.

С учетом прогнозов, вскрытие рек произойдет на стыке мая и апреля. В этот период может произойти заторы льда на реках Обь, Бия, Чарышь, Томь, Бердск, Иня и других. Более высокий уровень воды может сформироваться, когда в Сибирь придет резкое продолжительное тепло, особенно если оно будет сопровождаться обильными осадками.

Это может повлиять на резкий подъем уровня воды. Возможно потопление в населенных пунктах и дачных участков на реках возле городов Барнаул и Камень-на-Оби, Рубцовск, у сел Белоглазова, Хабары в Алтайском крае.

Паводок может угрожать селам Пихтовка, Черновка и поселку Гавриловский в Новосибирской области. Также строениям возле рек в городах Новокузнецк, Кемерово, Мариинск, Мыски в Кузбассе. В Томской области могут быть подтопления в селах Молчаново, Колпашево, Каргасок, Тегультдет, Батурино, Подгорное.