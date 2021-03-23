Турист привез в Иркутск новый штамм коронавируса

Житель Иркутска съездил в Танзанию и привез оттуда новый штамм коронавируса, ранее не встречавшийся в Сибири. Специалисты выясняют, как новый вид отличается от «привычного» вируса, сообщил главный врач областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев.

Прививку мужчина не делал, и сейчас находится в местной больнице в тяжелом состоянии, сообщил паблик «Инцидент Иркутск» со ссылкой на главврача. Ученые утверждают, что в странах Африки распространился новый штамм коронавируса, опаснее предыдущего, так как новая мутация распространяется примерно на 50% быстрее.

Во вторник, 16 марта, Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили два штамма, относящихся к южно-африканскому варианту, 28 случаев — британского штамма и 16 других мутаций.

По мнению эпидемиологов, чтобы не заразиться любыми штаммами вируса, необходимо соблюдать меры безопасности, и вакцинироваться. В феврале исследования центра «Вектор» подтвердили эффективность прививок «Спутник V» и «Эпиваккорона» против британского штамма.